Đàm Vĩnh Hưng đòi 15 triệu USD trước khi khởi kiện, bà xã của đại gia Mỹ phản ứng ra sao?

Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn lên tòa án bang California yêu cầu ông Gerard Richard Williams - chồng ca sĩ Bích Tuyền phải bồi thường vì liên quan vụ tai nạn hồi tháng 2. Các thông tin về vụ kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được tòa thượng thẩm bang California công bố ngày 31/10. Theo hồ sơ, nguyên đơn Hung Huynh, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, khiếu nại ông Gerard Richard Williams vì đã không đảm bảo an toàn cho khách mời trong một bữa tiệc tổ chức tại dinh thự riêng ở Newport Coast, hồi tháng 2, khiến anh bị thương nặng, phải cắt bỏ một số ngón chân. Ngoài ra, ca sĩ buộc thay đổi lịch trình, hủy nhiều chương trình biểu diễn vào tháng 3 để dưỡng thương, nên chịu tổn thất tài chính. Đài phun nước trong sân vườn dinh thự trị giá khoảng 22 triệu USD của vợ chồng Bích Tuyền, nơi Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn tối 19/2.

Ông Gerard Williams và vợ Bích Tuyền đến thăm Đàm Vĩnh Hưng khi anh nhập viện vì vụ tai nạn Trong 8 trang đơn gửi tòa, Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến việc: ngày 19/2, anh dự tiệc tại dinh thự của Gerard, bị mảnh vỡ từ vòi phun nước rơi trúng chân, gây hậu quả kể trên. Ca sĩ nêu rõ Gerard đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông, ở ngoài trời, để làm sân khấu và quầy đồ uống. Đài phun nước này sau đó đã bị bể, rơi xuống đất, trúng chân của anh. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Gerard đã không thực hiện việc kiểm tra, bảo trì các hạng mục xây dựng theo quy định, nên gián tiếp gây ra sự cố. Anh yêu cầu bị đơn bồi thường một khoản tiền mặt tương đương chi phí điều trị và thiệt hại do hủy show, đền bù tổn thương tinh thần do vụ tai nạn gây ra. Thông tin từ tòa, vụ kiện dân sự này đã được thụ lý và chuyển bộ phận tư pháp, hôm 4/11. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và đại gia Gerard sẽ được mời tham dự phiên điều trần đầu tiên dự kiến vào tháng 6/2025 tại California.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận được đơn kiện của phía Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền cho biết, bản thân nữ ca sĩ cảm thấy rất là buồn nhưng người tổn thương nhiều nhất là anh Gerard Williams bởi vì Gerard rất yêu quý Đàm Vĩnh Hưng. Anh ấy xem Đàm Vĩnh Hưng như người anh em trong gia đình. Đôi vợ chồng đại gia Mỹ còn giữ CD mà Đàm Vĩnh Hưng ký tặng và ghi rõ "My best friend" (bạn thân của tôi). Ngoài ra, trước khi khỏi kiện, phía Đàm Vĩnh Hưng có đòi Gerard Williams cho 15 triệu USD (khoảng 381 tỉ đồng), nhưng Gerard Williams thấy lời thỉnh cầu thật vô lý vì tai nạn xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của Gerard Williams.

Đĩa CD có chữ ký của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Theo lời kể của ca sĩ Bích Tuyền, vào ngày 19/2/2024, nữ doanh nhân Mộng Linh đã tổ chức một bữa tiệc đón Tết Nguyên đán hoành tráng tại biệt thự triệu đô của Gerard Williams. Buổi tiệc quy tụ dàn sao hạng A hải ngoại như danh ca Thanh Tuyền, Thanh Trúc, đạo diễn Cường Ngô, Đan Nguyên, ca sĩ trẻ Johny Dương (con trai võ sư Quốc Dương), nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền, cùng nhiều ngôi sao khác như Hoài Tâm, Minh Tuyết, Đan Kim, Dương Triệu Vũ, vợ chồng Thomas Tâm - Hồng Ngọc bay thẳng từ Dallas, Texas... Đặc biệt, không thể không kể đến sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng và nhiều doanh nhân thành đạt tại Orange County. Gần đến cuối chương trình thì đã xảy ra một tai nạn đáng tiếc. Khi các ca sĩ cao hứng và một vài ca sĩ cũng uống quá chén nên có ý tưởng "bung lụa" với những "action" độc và lạ trước khi chấm dứt chương trình. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng theo lời khuyến khích của các ca sĩ đồng nghiệp đã muốn nhảy lên chiếc mâm waterfall của bồn phun nước để biểu diễn. Tuy nhiên, bất ngờ một phần bồn phun nước bị vỡ, rơi xuống cắt chân Đàm Vĩnh Hưng và khiến chảy máu rất nhiều. Gerard Williams cũng đã nhanh chóng đưa nam ca sĩ đến bệnh viện cấp cứu "Ngày xưa là đôi bạn rất thân "anh anh em em" nhưng từ khi nhận đơn thưa kiện đến giờ chung tôi không nói chuyện với nhau nữa… Thật là đau lòng và câu chuyện đáng buồn vì lòng người khó mà lường trước được. Tình nghĩa anh em huynh đệ đã từng yêu thương nhau như người trong một nhà nay không bằng sức mạnh của đồng tiền", nữ ca sĩ Bích Tuyền bày tỏ thêm. Theo Gia đình Việt Nam