Đàm Vĩnh Hưng bị ca sĩ Bích Tuyền và chồng tỉ phú kiện ngược sau khi đòi 15 triệu USD?

Ca sĩ Bích Tuyền và chồng doanh nhân công nghệ Gerard Richard Williams cho biết, họ không chấp nhận số tiền 15 triệu USD do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường vụ tai nạn bị đứt ngón chân. Trong livestream trưa 24/11, bầu sô Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương - cho biết ông có trong tay lá thư phía luật sư nguyên đơn gửi đến địa chỉ nhà ông Gerard Williams yêu cầu đền bù 20 triệu USD. Cụ thể, nếu bên bị đơn là ông Gerard Williams không chịu đền bù thiệt hại trước ngày 13-11, nguyên đơn là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ khởi kiện, sẽ đòi bền bù số tiền lên 50 triệu USD. Bầu sô Dũng Taylor giải thích con số yêu cầu đền bù trước đây là 15 triệu USD là con số ca sĩ Bích Tuyền cung cấp cho báo chí. Con số tăng có thể do cộng thêm số tiền nhờ luật sư khởi kiện. Ông khẳng định rằng ông nhận được lá thư yêu cầu bồi thường do người trong cuộc chuyển, nhưng không nói cụ thể là ai. Ông Dũng Taylor thông tin lá thư này được gửi đến nhà ông Gerard Williams ngày 9-10-2024.

Đàm Vĩnh Hưng phải cắt ngón chân do vụ tai nạn tại nhà ca sĩ Bích Tuyền Đến ngày 30/10, Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ) đã nhận đơn kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tức là sau ba tuần gửi thư yêu cầu bồi thường. Trong thư nêu ngày Đàm Vĩnh Hưng xảy ra sự cố, bị thương là ngày 19/2/2024. Đàm Vĩnh Hưng nói bị thương trầm trọng, vĩnh viễn trọn đời, đứt mấy ngón chân nhưng không nói con số cụ thể. Và nói số tiền đền bù 50 triệu USD là hợp lý, dựa trên tình cảm. Theo chia sẻ của ông Dũng Taylor, trong tuần tới phía vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền sẽ khởi kiện ngược lại Đàm Vĩnh Hưng.

Vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền thăm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau vụ tai nạn Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, dựa vào hồ sơ vụ kiện, nguyên đơn Hưng Huỳnh (được biết đến với nghệ danh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đã khởi kiện ông Gerard Richard Williams với cáo buộc không đảm bảo an toàn cho khách mời trong một bữa tiệc tổ chức tại dinh thự ở Newport Coast. Vụ việc khiến nam ca sĩ bị thương nặng và phải cắt bỏ một số ngón chân. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, tai nạn đã buộc anh phải thay đổi lịch trình, hủy bỏ nhiều chương trình biểu diễn trong tháng 3, 4/2024 để tập trung điều trị, dẫn đến thiệt hại đáng kể về tài chính. Tinh thần của anh cũng bị ảnh hưởng. Trong đơn gửi tòa, nam ca sĩ thuật lại rằng, ngày 19/2, khi tham dự bữa tiệc tại dinh thự của ông Gerard, anh bị mảnh vỡ từ vòi phun nước bằng bê tông rơi trúng chân. Vòi phun nước này được sử dụng như sân khấu và quầy đồ uống ngoài trời nhưng đã bị bể trong sự kiện. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, bị đơn không thực hiện việc kiểm tra và bảo trì các hạng mục xây dựng theo đúng quy định, dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Anh yêu cầu ông Gerard bồi thường khoản tiền tương ứng chi phí điều trị, tổn thất tài chính do hủy lịch biểu diễn và bồi thường tổn thương tinh thần. Tòa Thượng thẩm California xác nhận đã thụ lý vụ kiện vào ngày 4/11 và chuyển hồ sơ sang bộ phận tư pháp xử lý. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 6/2025. Theo Gia đình Việt Nam