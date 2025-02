Đám giỗ thời nay: Tinh gọn mà vẫn đong đầy

Ý kiến:

Đơn giản nghi lễ nhưng không đánh mất giá trị văn hóa của ngày giỗ

Nếu văn hóa phương Tây coi trọng vấn đề cá nhân, trọng ngày sinh (mừng sinh nhật) thì văn hóa phương Đông, trong đó có Việt Nam, lại đề cao vai trò của gia đình, dòng tộc, trọng ngày mất (cúng giỗ). Sự cố kết giữa các thành viên trong gia đình, dòng tộc của người Việt được ví như sợi dây gắn kết, tạo nên sức mạnh truyền thống từ đời này sang đời khác, hình thành nên đạo lý truyền thống của dân tộc "uống nước nhớ nguồn".









Đạo lý này đã chi phối và có sức ảnh hưởng mạnh đến đời sống tinh thần, tín ngưỡng, văn hóa giữa người với người, giữa người sống với người đã khuất; từ đó, cấu thành bản sắc đặc trưng của văn hóa Việt Nam - một nét đẹp mà người Việt dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều hướng về với tấm lòng thành kính.

Tấm lòng đó, tâm thức đó hình thành qua nhiều phong tục, như tạo lập văn hóa dòng họ, hình thành nhà thờ họ để phụng thờ tổ tiên; đặc biệt, hình thành nên kỷ niệm ngày giỗ. Giỗ là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu đễ và thành kính, biết ơn người đã khuất. Vì mỗi năm có 1 lần nên người ta coi việc làm lễ giỗ cha mẹ, ông bà là trọng.

Cách tổ chức đám giỗ có sự khác biệt giữa các vùng miền do ảnh hưởng của văn hóa, phong tục và lối sống. Ví như người miền Bắc thường chú trọng bày biện bàn thờ công phu, đầy đủ hoa quả, mâm cỗ cúng với các món ăn truyền thống (gà luộc, xôi, nem rán, canh măng, giò chả và các món kho). Cỗ có thể chia theo “tam sên” (3 món) hoặc “ngũ vị” (5 món), tượng trưng cho sự hài hòa và đủ đầy. Không khí lễ giỗ trang nghiêm, gắn liền với lễ giáo và truyền thống.

Người miền Trung với tinh thần mộc mạc, bình dị, nên đám giỗ thường đơn giản, không quá câu nệ vào mâm cao cỗ đầy. Các phẩm vật thường là đặc sản địa phương như: bánh bèo, bánh bột lọc, thịt heo quay, cá kho nghệ, canh chua…

Người miền Nam với tính “mở”, phóng khoáng, thường tổ chức đám giỗ theo phong cách thoải mái, ít lễ nghi. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ mà còn là cơ hội để họ hàng, bạn bè tụ họp. Phẩm vật cúng phong phú và sáng tạo như: thịt kho hột vịt, canh chua cá lóc, gỏi ngó sen, bánh tét, chè tráng miệng… Ở một số nơi, họ mời cả xóm làng đến ăn giỗ, mang không khí vui vẻ, gần gũi, thể hiện sự cởi mở và hòa đồng của người dân.

Tuy nhiên, văn hóa không phải là cái tĩnh tại hoàn toàn mà có thế “động” của nó, để thích ứng với thời đại. Thông qua mọi hoạt động vật chất, tinh thần, thông qua sự lao động sáng tạo, con người đã làm thay đổi môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, dẫn đến nghi thức cúng giỗ cũng biến đổi theo điều kiện kinh tế, xã hội, tâm lý... của con người. Mặt khác, quá trình đô thị hóa và biến đổi của làng quê, ngôi nhà Việt cũng đã, đang và sẽ thay đổi, kéo theo sự biến đổi về hình thức cúng giỗ.

Rất nhiều cái mới trong tổ chức đám giỗ ngày nay. Ví dụ như: để phù hợp với hoàn cảnh mới, ngày giỗ không nhất thiết phải được tổ chức đúng ngày mất của ông bà, mà chọn ngày cuối tuần để có cơ hội gặp gỡ người thân, thắt chặt thêm tình cảm gia tộc; cha mẹ mất ngày gần nhau, gia đình gộp lại cúng 1 ngày; nghi thức cúng đơn giản, mâm cỗ tinh gọn, đôi khi đám giỗ được tổ chức với các món chay... Đây được xem là xu hướng tất yếu.

Việc tinh gọn nghi thức đám giỗ sẽ tiết kiệm về thời gian và chi phí, giảm thiểu các lễ vật, mâm cỗ hay các nghi thức phức tạp, thích hợp cho những gia đình bận rộn hoặc có nguồn lực hạn chế và phù hợp với nhiều gia đình trẻ ở đô thị.

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào việc tinh gọn, giản lược, người tổ chức đám giỗ có thể xem đây chỉ là một “hình thức”, chứ không phải là dịp thiêng liêng để tưởng nhớ người đã khuất. Điều này có thể làm mất đi giá trị văn hóa của ngày giỗ. Mặt khác, việc tinh gọn các nghi thức cũng có thể gây tranh cãi, xung đột giữa các thế hệ trong gia đình, đặc biệt với những người lớn tuổi vốn thực hành nghi lễ theo truyền thống.

Những nghi lễ trong ngày giỗ cũng có mặt hạn chế, bởi lẽ nó là sản phẩm tinh thần của một nền văn minh nông nghiệp, làng xã khép kín. Vì vậy, việc kế thừa giá trị này, cần được bổ sung những giá trị mới để thích ứng với xã hội công nghiệp và quá trình hội nhập, toàn cầu hóa. Chúng ta đơn giản hóa nghi lễ, nhưng không đánh mất giá trị văn hóa của ngày giỗ.

Giá trị cốt lõi của ngày giỗ là bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với cha mẹ, ông bà và nguồn cội. Từ đó, giúp gắn kết gia đình, duy trì và truyền lại ý thức về lịch sử dòng họ qua các thế hệ. Đồng thời, ngày giỗ không chỉ giới hạn trong gia đình, mà còn mở rộng phạm vi, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, xã hội với sự tham gia của hàng xóm, bạn bè. Đó là những giá trị hết sức quý giá, cần phải bảo lưu và kế thừa.

Việc gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống của ngày giỗ trong lối sống hiện đại là một sự kết hợp hài hòa giữa việc tôn trọng giá trị cốt lõi và sự linh hoạt thích nghi. Mỗi gia đình cần tìm cách tổ chức phù hợp với điều kiện của mình, vừa duy trì truyền thống, vừa đảm bảo tinh thần và ý nghĩa của ngày giỗ.

Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín

- giảng viên Trường đại học Tôn Đức Thắng

Các thành viên gia đình cùng góp sức để ngày giỗ thêm ấm cúng

Theo tôi, điều quan trọng nhất trong việc tổ chức đám giỗ là tấm lòng, sự tưởng nhớ của con cháu đối với tổ tiên, cha mẹ. Tôi rất chú trọng việc tự mình và người thân dọn dẹp, sắp xếp bàn thờ, nấu các món ăn dâng cúng. Điều đó thể hiện sự gắn kết, tình cảm yêu thương, biết ơn đối với các bậc tiền nhân.









Mâm cúng thịnh soạn hay đơn giản tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình, nhưng mỗi món ăn dâng cúng được chuẩn bị bởi con cháu mới thể hiện hết tấm lòng thành. Bên cạnh đó, việc cả gia đình quây quần chuẩn bị giỗ cũng là dịp để gắn kết tình cảm, tạo thêm nhiều kỷ niệm.

Ví dụ, đám giỗ nhà tôi rất đặc thù, bởi cha tôi mất ngay mùng Một tết, ngày 30 tết cũng là ngày cúng tiên thường, do đó, tất cả thành viên trong đại gia đình sẽ tụ họp về, cùng chuẩn bị mâm cơm cúng, sau đó cùng ăn với nhau bữa cơm đoàn viên ấm cúng. Ngày giỗ là một đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, cần được trân trọng và gìn giữ dù ở bất cứ giai đoạn nào, thời đại nào.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Thị Hiền

- Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM

Tinh gọn đám giỗ giúp nhẹ gánh cho phụ nữ

Với tôi, đám giỗ vẫn là nét văn hóa đẹp cần gìn giữ và phát huy. Tuy nhiên, hình thức tổ chức có thể tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện của mỗi gia đình, miễn sao thể hiện được lòng thành kính, nhắc nhớ nhau về ông bà đã khuất.









Mấy năm nay, gia đình tôi đơn giản mâm cúng như nấu các món chay, mua thêm một số món ở ngoài. Quy mô của đám giỗ cũng được thu hẹp, chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình mà không mời khách bên ngoài. Việc này không chỉ giúp gia đình tôi tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giảm bớt gánh nặng cho phụ nữ trong gia đình.

Tuy nhiên, điều quan trọng là việc này phải được sự đồng ý của những người lớn tuổi trong gia đình. Rất may mắn, khi tôi ngỏ lời về việc tinh giản này, mẹ tôi hoàn toàn đồng ý. Mẹ tôi là một công chức về hưu nên rất hiểu và không muốn việc cúng giỗ trở thành gánh nặng cho con cháu. Mặc dù đơn giản về hình thức, những nghi thức chính của cúng giỗ vẫn được gia đình tôi đảm bảo.

Ngày giỗ, tất cả thành viên trong gia đình nhỏ tề tựu đầy đủ, cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ ông bà. Đó mới chính là ý nghĩa của việc tổ chức giỗ.

Chị Bùi Kim Thư

- giáo viên Trường tiểu học Lương Định Của, quận 3, TPHCM

Cát Quân (ghi)