Đám đông kỷ lục đổ về thăm “ngôi sao” hà mã lùn "Moo Deng" của Thái Lan

Hàng chục nghìn người đã đổ xô đến vườn thú mở Khao Kheow thuộc tỉnh Chon Buri, cách Bangkok khoảng 100km, trong những ngày cuối tuần vừa qua để được chiêm ngưỡng Moo Deng, chú hà mã lùn 3 tháng tuổi có thân hình mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe và "nụ cười" tươi rói, được coi là ngôi sao mới nổi của cả Thái Lan và thế giới. Rời thủ đô Bangkok từ sáng sớm, vượt qua tắc đường cùng hàng dài du khách xếp hàng trước khu vực tham quan Moo Deng, cô Pichayada Premwiiitr, một viên chức của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Thái Lan, vẫn rất mãn nguyện khi được trực tiếp ngắm bé hà mã thật gần vào lúc gần 6 giờ tối. Đám đông xếp hàng chiêm ngưỡng Moo Deng chiều 13/10/2024. Cô Pichayada chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi ghé thăm Vườn thú tự nhiên Khao Kheow để thăm Moo Deng và bố mẹ của bé. Tôi thậm chí đã mua bộ đồ có in hình Moo Deng để mặc trong chuyến thăm ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi rời Bangkok từ sáng sớm và do tắc đường nên mãi đầu giờ chiếu mới tới được sở thú. Dù đoàn người xếp hàng rất dài và phải chờ đợi rất lâu, tôi thấy rất đáng khi được trực tiếp ngắm nhìn Moo Deng thức dậy, đi theo mẹ và chạy nhảy đôi chút". Anh Chayaporn Aor cùng vợ và hai con là những du khách cuối cùng tạm biệt Moo Deng để ra về khi trời đã tối và khu vực tham quan buộc phải đóng cửa. Cô con gái 10 tuổi của anh Chayaporn không giấu nổi niềm vui khi được tận mắt nhìn thấy Moo Deng. Anh Chayaporn cho biết: “Tôi cùng gia đình tới đây từ trưa, kẹt xe tới tận 2 tiếng nhưng cũng đáng để được ngắm hà mã lùn Moo Deng trực tiếp. Lúc chúng tôi tới đây ban đầu thì Moo Deng còn ngâm mình trong ao nên không xem được. Chúng tôi đành đi ăn trước và quay lại như các bạn thấy đấy. Trời bắt đầu tối rồi nhưng được ngắm Moo Deng gần như vậy cũng đáng". Đám đông khách tham quan hào hứng ghi lại khoảnh khắc ghé thăm Moo Deng Moo Deng đã 3 tháng tuổi Moo Deng và Mẹ Malee - Bà ngoại của Moo Deng đã 59 tuổi và là hà mã lùn cao tuổi nhất Thái Lan. Vườn thú tự nhiên Khao Kheow ở tỉnh Chonburi hiện đang đón 3.000 đến 4.000 người mỗi ngày trong tuần và tới hơn 20.000 du khách vào cuối tuần, hầu hết đều xếp hàng để thăm Moo Deng, chú hà mã lùn với biệt danh “lợn nảy”. Trước sự xuất hiện của Moo Deng, vườn thú Khao Kheow chỉ đón khoảng tối đa 800 du khách mỗi ngày. Ngôi sao Moo Deng đang thu hút hàng triệu người hâm mộ trên mạng xã hội toàn cầu qua những video lan tỏa tinh thần vui vẻ và sự dễ thương mỗi ngày. Moo Deng không chỉ tích cực góp phần quảng bá quyền lực mềm của xứ sở chùa Vàng mà còn được xem như “chất xúc tác” thúc đẩy nhiều hoạt động kinh doanh mà ít ai ngờ tới như đồ lưu niệm, quần áo, hay thậm chí cả bánh ngọt có hình bé hà mã lùn đáng yêu. Cô Pitchayada Premwiiitr, một viên chức của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Thái Lan diện bộ đồ in hình Moo Deng khi tới thăm vườn thú mở Khao Kheow. Anh Chayaporn Aor và con gái chờ tới tối để được ngắm Moo Deng thật gần. Moo Deng chào đời vào ngày 10/7, còn có "anh chị em" là Moo Toon và Moo Warn, đều được đặt tên theo các món ăn trong thực đơn của Thái Lan. "Bà" của Moo Deng, Malee, gần đây đã đón sinh nhật lần thứ 59 và trở thành con hà mã lớn tuổi nhất Thái Lan. Sự nổi tiếng của Moo Deng vô tình giúp loài hà mã lùn đang có nguy cơ tuyệt chủng được chú ý hơn. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, hiện nay chỉ còn khoảng 2000 đến 2500 con hà mã lùn trên thế giới, và loài hà mã lùn hiện đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người như khai thác gỗ, khai thác mỏ và săn bắt trộm.