Đám cưới Bennifer chấm dứt 20 năm đeo bám của báo lá cải

Việc xâm phạm quyền riêng tư phổ biến đến mức Lopez đã biến nó thành chủ đề cho MV của cô, Jenny From The Block, vào năm 2002.

Trong podcast của Hollywood Reporter vào năm ngoái, Affleck đã nhìn lại những áp lực mà truyền thông tạo ra xung quanh mối quan hệ giữa anh với Lopez, điều đã góp phần vào sự trỗi dậy của các tờ báo lá cải như Us Weekly hay In Touch.

Ngày nay, thời thế đã thay đổi khi mạng xã hội cho phép người nổi tiếng có thể tạo ra những câu chuyện của riêng họ.

Trong cuộc phỏng vấn với InStyle, Lopez đã ghi nhận khả năng "cho bạn thấy tôi là ai" trên các ứng dụng như Instagram và giúp cô tránh xa những tờ báo lá cải.

Lopez thậm chí tiến một bước xa hơn so với các nền tảng thông thường bằng On the JLo, một bản tin email có chứa thông tin cập nhật về cuộc sống của cô với người hâm mộ.

Hồi tháng 4, ca sĩ 52 tuổi đã chia sẻ tin tức về việc đính hôn "yên lặng", "không có gì lạ mắt" của mình ở đó. Hôm 17/7, cô tuyên bố kết hôn với Affleck.

"Chúng ta làm được rồi. Tình yêu thật đẹp. Tình yêu thật tử tế. Và hóa ra tình yêu là sự kiên nhẫn. 20 năm kiên nhẫn", Lopez viết, nói thêm rằng đám cưới ở Las Vegas của cô với Affleck là "chính xác những gì chúng tôi muốn".

Bản tin có chữ ký của Jennifer Lynn Affleck và những bức ảnh đám cưới dường như được chụp bằng điện thoại di động.

Sau 20 năm gián đoạn, lần này, Affleck và Lopez là những người nắm quyền kiểm soát.

Khi nhận được email của phóng viên The Washington Post sau đám cưới, Lopez trả lời: "Tôi không có bất kỳ thông tin nào để chia sẻ. Tôi cũng vừa đọc các bài báo như những người khác".

Theo Zing