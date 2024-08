Đảm bảo an toàn cho người Việt làm việc tại khu vực xảy ra động đất tại Nhật Bản

Phối hợp chặt chẽ với nghiệp đoàn quản lý, công ty tiếp nhận và các bên có liên quan bám sát thông tin về động đất và phương án ứng phó do cơ quan chức năng Nhật Bản công bố để kịp thời thông tin, hướng dẫn người lao động thực hiện (như tỉnh Miyazaki đã có lệnh cấm bơi lội, đóng cửa bờ biển); hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do động đất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người lao động; thông tin tới người lao động số điện thoại liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản của Ban quản lý lao động: +81.70.1479.6888 và Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: +81.80.3590.9136

Một ngôi nhà đổ sập ở thành phố Osaki, tỉnh Miyazaki, sau rung chấn mạnh 7,1 độ ở miền nam Nhật Bản ngày 8/8. Ảnh: AFP