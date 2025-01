Đảm bảo an ninh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Để đạt được mục tiêu phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới thì cần có sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và từng cá nhân cùng thời điểm để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, phải phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp vào bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Bảo vệ an ninh quốc gia được tiến hành trên phạm vi rộng, cả trong và ngoài nước, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cá nhân, tổ chức trong xã hội. Các đối tượng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia có thể ở trong hoặc ngoài nước, xuất hiện ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đòi hỏi cần phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình triển khai công tác, biện pháp nghiệp vụ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho rằng, lực lượng Công an cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau: quán triệt thực hiện quan điểm Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia; huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp vào bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Bên cạnh đó, triệt để khai thác tối đa các thành tựu phát triển của nhân loại vào bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là khoa học - công nghệ. Việc làm này là yếu tố quan trọng cần thiết để ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Các phương thức, thủ đoạn của đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia ngày càng hiện đại, tinh vi, triệt để sử dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Để công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng có hiệu quả, lực lượng Công an cần vận dụng những thành tựu này, thậm chí cần dự báo và đi trước các đối tượng trong việc ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ...

Các thành tựu phát triển của nhân loại hiện nay ứng dụng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia như có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát vào phân tích dữ liệu, nhận diện khuôn mặt, danh tính hoặc dự đoán hành vi; sử dụng các công nghệ tường lửa, mã hóa dữ liệu để bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia; sử dụng dữ liệu lớn (Big data) để hỗ trợ phát hiện các mối đe dọa an ninh quốc gia, quản lý dữ liệu công dân...

Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên cũng nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bởi nhân tố con người đóng vai trò quyết định trong mọi hoạt động trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong khi đó, các yếu tố tác động, đe dọa đến an ninh quốc gia vô cùng đa dạng, phức tạp, đột biến, khó dự báo. Do đó, để nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Công an phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, kiến thức công nghệ thông tin và phải được trang bị phương tiện hiện đại.

Việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cần phải thực hiện khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, cần chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có tính chiến đấu cao. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"...