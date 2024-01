Đại úy công an ở Sơn La bị thương nặng khi vây bắt kẻ buôn bán ma túy

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận đến bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ mua 3 triệu tiền heroin với mục đích mang về bán và sử dụng. Quá trình mua ma tuý di chuyển về nhà, Sang bị tổ công tác phát hiện, tiếp cận nên tăng ga để tẩu thoát nhưng bất thành.

Do tiên lượng nặng, ngày 4/1, Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên đã chuyển Đại uý Tiến đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Ngay sau sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên Đại úy Lò Đức Tiến, biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của anh Tiến trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan, Công an huyện Vân Hồ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đại úy Lò Đức Tiến an tâm điều trị, sớm trở lại công tác.

Viên Minh