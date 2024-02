Đại tướng Tô Lâm: Tết trồng cây tránh phô trương hình thức

Ngày 19/2, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 "Vì một Việt Nam xanh". Tham dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Điện Biên.

Đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã trồng được gần 6 triệu cây xanh, trong đó có 3 triệu cây được trồng tại các đơn vị công an và 3 triệu cây rừng trồng tại các khu vực đất an ninh do Bộ Công an quản lý.

Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng cây giống cho Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, gây rừng; cùng cả nước chung sức, đồng lòng trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh", Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức phát động Tết trồng cây tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình.