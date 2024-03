Đài truyền hình Hàn Quốc thuê AI dẫn chương trình, vẫn trả lương đầy đủ

Your browser does not support the video tag.

Biểu cảm và giọng nói của J-na khi dẫn chương trình (Video: Instagram).

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc sử dụng người dẫn chương trình AI được tạo ra bởi phần mềm.

Vào tháng 11/2020, đài truyền hình MBN đã giới thiệu một người dẫn chương trình AI, được thiết kế mô phỏng theo nữ MC nổi tiếng Kim Joo-ha. Người dẫn chương trình AI này đã tham gia dẫn các chương trình thời sự phát sóng hàng ngày trên MBN.

Vào tháng 9/2023, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, kênh truyền hình tin tức YTN của Hàn Quốc cũng đã giới thiệu 2 người dẫn chương trình AI có tên Y-Go và Y-On, đại diện cho nam và nữ.

Được biết, 2 người dẫn chương trình AI này có gương mặt được tạo ra nhờ sự kết hợp khuôn mặt các nhân viên của YTN.

Việc sử dụng người dẫn chương trình AI đã trở thành một trào lưu tại châu Á trong những năm gần đây.