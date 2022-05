Đại tá Trần Minh Tiến làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (bên trái) tặng hoa cho Đại tá Đặng Minh Tiến - tân Giám đốc Công an Nam Định. (Ảnh: VNN)

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Công an sẽ công bố quyết định Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đối với Đại tá Trần Minh Tiến tại Công an tỉnh Nam Định vào ngày 1/6.

Đại tá Trần Minh Tiến (SN 1967) quê quán tỉnh Hà Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Công an huyện Bình Lục, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, sau đó là Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

TRUNG DŨNG