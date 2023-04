Đại tá Tạ Văn Đẹp làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Ngày 24/4, tại hội trường Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Công an đã công bố về quyết định điều động, bổ nhiệm về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kể từ ngày 1/5.

Ngoài ra, tại buổi lễ, Bộ Công an thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc, điều động Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.