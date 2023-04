Đại tá Nguyễn Văn Lộc: 3 triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê

Chiều 18/4, tại cuộc họp báo quý 1 của UBND tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM), do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là phó giám đốc) cầm đầu.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, vụ án liên quan đến 415 đối tượng. Trong đó 400 đối tượng có liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố buộc người thiếu nợ phải trả tiền. Những đối tượng này đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện, cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang đã khởi tố 60 bị can.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về vụ việc. (Ảnh: T.N)

Công an khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt. (Ảnh: CACC)

Công an Tiền Giang cho biết thêm, những người liên quan đến vụ án đều bị cấm xuất cảnh. Số tiền các bị can đã đòi nợ, cưỡng đoạt đến thời điểm điều tra là hơn 1.000 tỷ đồng.