Đại tá Nguyễn Hồng Phong được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Đồng Nai

Ngày 21/6, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.