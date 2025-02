Đại sứ Marc Knapper khuyến cáo người Việt không vượt biên vào Mỹ

Tại cuộc gặp chiều 13-2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Đại sứ Mỹ Marc Knapper đã cùng trao đổi về một số vấn đề về hợp tác song phương và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác an ninh, cảnh sát và thực thi pháp luật Mỹ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cơ quan chức năng hai bên thực hiện tích cực các nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; tiến hành bắt giữ, bàn giao các đối tượng truy nã của Việt Nam cho Bộ Công an xử lý theo quy định pháp luật.

Đại sứ Marc Knapper khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an để triển khai thực chất và hiệu quả các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất theo khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.