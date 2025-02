Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Việc áp thuế không nhắm đến Việt Nam

Về phần mình, Đại sứ Marc E. Knapper cho biết năm 2025 là năm kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. Mong muốn của phía Hoa Kỳ 2025 sẽ là năm bản lề để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, hiện thực hóa các cam kết và nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó trụ cột hợp tác kinh tế - thương mại sẽ đóng vai trò động lực chủ chốt thúc đẩy tổng thể quan hệ song phương.

Cả khu vực công và tư của Hoa Kỳ đều sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mới, tiềm năng và phù hợp với xu hướng phát triển như bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh khí hậu và an ninh lương thực, công nghệ cao...

Vì vậy, Hoa Kỳ mong muốn được tham gia sâu hơn vào các dự án lớn, quan trọng của Việt Nam; đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các khung khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để khơi thông dòng vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như năng lượng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hàng không…