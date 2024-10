Đài Loan 'run cầm cập' khi siêu bão Kong-rey đến gần

Siêu bão Kong-rey tấp vào từ hướng phía Đông khiến Đài Loan phải lệnh ngưng mọi hoạt động dịch vụ công, đóng cửa trường học, ngừng giao dịch thị trường chứng khoán và di tản hàng ngàn người đến các điểm tránh bão. Bão Kong-rey khiến đời sống người dân Đài Loan đảo lộn. Video: DW Theo Cục Quản lý Thời tiết Trung ương Đài Loan (CWA) Kong-Rey đang có sức gió mạnh nhất là 230km/giờ và đang đi vào bờ biển phía đông của Đài Loan. Sóng to đập vào bờ kè chắn sóng tại bờ biển Đài Đông khi bão Kong-rey đang đến gần: Ảnh: CNN Cơn bão này tương đương với một cơn bão cấp 3 theo thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp. Đây là cơn bão lớn nhất về quy mô đổ bộ vào Đài Loan trong 30 năm nay. Theo Bộ Nội vụ Đài Loan, tính đến sáng thứ Năm, hơn 8.600 người đã được sơ tán tại chín thành phố và quận trên đảo. Hướng di chuyển của bão Kong-rey vào Đài Loan: Ảnh: CWA Người dân tại Đài Bắc được yêu cầu trở về nhà hoặc nơi trú ẩn an toàn để tránh bão Kong-rey. Ảnh: AP Cơ quan Cứu hộ Quốc gia cho biết ít nhất 27 người đã bị thương, cây cối bị đổ và bốn trận lở đất được ghi nhận. Bộ quốc phòng Đài Loan đã huy động 36.000 quân vào chế độ trực chiến để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Một ngư dân tại huyện Nghi Lan neo thuyền trước khi bão Kong-rey đổ bộ. Ảnh: CNN Tại Đài Bắc hiện đang có mưa rất to và gió lớn. Một số khu vực ở phía đông của các huyện Nghi Lan và Hoa Liên đã bị ngập lụt. Các hoạt động dân sinh và dịch vụ công được lệnh tạm ngưng trên toàn đảo. Ảnh: AP Theo AP, Chính quyền phải đóng cửa các trường học và văn phòng dịch vụ công ít nhất trong 1 ngày. Thị trường chứng khoán trị giá 2,5 nghìn tỷ USD cũng tạm ngưng giao dịch. Khoảng 300 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa bị hủy. 139 dịch vụ phà đến và đi từ các đảo được lệnh ngưng hoạt động. Trường học, công sở được lệnh đóng cửa ngay khi bão chưa đổ bộ. Ảnh: AP Hình ảnh một số thiệt hại ban đầu do bão Kong-rey gây ra tại Đài Loan: