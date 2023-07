Đại lộ nghìn tỷ chưa đưa vào sử dụng đã liên tục xảy ra tai nạn giao thông

Theo vị đại diện chủ đầu tư thuộc UBND TP Buôn Ma Thuột, phần nền đường của tuyến cơ bản đã xong, đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng…

Về việc liên tiếp xảy ra tai nạn trên tuyến, vị này cho rằng do ý thức người dân chưa cao, đi vào tuyến đường có biển cấm. Đặc biệt, vào ban đêm, đường chưa có điện chiếu sáng, xe di chuyển với tốc độ cao rất dễ xảy ra tai nạn.

Riêng vấn đề hoàn thiện nghiệm thu đưa vào sử dụng tuyến đường, vị đại diện này tiết lộ, hiện vẫn chưa chốt thời gian chính thức, đơn vị thi công đang hoàn thành những hạng mục còn lại.

Mới đây, vào ngày 2/7, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Võ Nguyên Giáp giữa mô tô phân khối lớn do thiếu niên C. (16 tuổi) điều khiển và xe máy do một người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 5 cầm lái.

Vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong tại chỗ. Riêng em C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó cũng không qua khỏi.