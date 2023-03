Đại lộ hơn 4.000 tỷ đồng lớn nhất Nghệ An

Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò với mức đầu tư 4.157 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Công trình do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2011.

Đây là tuyến đại lộ lớn nhất Nghệ An, có chiều dài 10,8km, mặt đường rộng 160m. Tuyến đại lộ đi qua 3 địa phương gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò được xem là trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Đồng thời sẽ hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.