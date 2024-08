Đài JTBC gây phẫn nộ vì phát sóng video giả về thành viên BTS

Trong khi đó, video của DongA Ilbo có hình ảnh rõ nét hơn, có thời gian cụ thể là vào khoảng 23h10 ngày 6/8.

Video mới cho thấy nam thần tượng điều khiển xe tay ga điện trên vỉa hè, đến đoạn rẽ vào khu chung cư Nine One Hannam (Seoul, Hàn Quốc) thì bị ngã do đâm vào gờ giảm tốc. Sau đó, một nhóm cảnh sát tuần tra nhìn thấy và đến giúp đỡ anh. Cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ngôi sao Kpop.

TV Daily cho biết BigHit Music, công ty quản lý trực tiếp BTS, trực thuộc Hybe, đã xác nhận người đàn ông trong đoạn phim của DongA Ilbo là Suga.

Đoạn video một lần nữa đẩy Suga trở thành tâm điểm chỉ trích: “May mà anh ta không đâm phải ai, nhưng anh ta nghĩ mình có nhiều mạng sống sao? Thật ngu ngốc và thảm hại”, “Anh ta không thấy xấu hổ sao, còn là người nổi tiếng nữa chứ?”, “Anh ta thậm chí không đội mũ bảo hiểm đúng cách, chỉ đơn giản là đội lên đầu thôi”,

“Anh ta nghĩ mình sẽ được tha sao? Tại sao anh ta lại tỏ ra tự tin như vậy? Thế giới không đứng về phía anh ta”, “Anh ta sai rõ ràng nhưng một số người vẫn cố bảo vệ anh ta. Thật buồn cười”, “Thật là một phép màu khi anh ta không bị thương. Trông thực sự nguy hiểm”…