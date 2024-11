Đại học Duy Tân thu hồi bằng bác sĩ nha khoa

Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết, trường đang tiến hành các thủ tục liên quan đến việc cấp bằng bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, thay thế bằng bác sĩ nha khoa đã cấp trước đó. Cụ thể, theo phản ảnh của một số sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 10/2024, ngành bác sĩ Răng-Hàm-Mặt của Đại học Duy Tân không được các bệnh viện chấp nhận vào học chứng chỉ hành nghề. Lý do là bằng tốt nghiệp ghi ngành đào tạo là bác sĩ nha khoa. Trong khi đó, theo quy định trong hệ thống ngành y, hiện nay, chỉ có ngành bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, không có ngành nha khoa. Bằng bác sĩ nha khoa được sinh viên chia sẻ lên mạng xã hội. Đây là khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của trường Y Dược, Đại học Duy Tân. Trường đại học Duy Tân mở ngành Răng-Hàm-Mặt theo Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018, mã ngành 7720501. Dù phôi bằng ghi tốt nghiệp ngành bác sĩ nha khoa nhưng bảng điểm, ngành tốt nghiệp của sinh viên đều ghi rõ ngành Răng-Hàm-Mặt. Theo giải thích của đại diện trường Y Dược, Đại học Duy Tân, sở dĩ tên ngành học trên bằng tốt nghiệp không khớp với ngành đào tạo mà sinh viên theo học là do sự không thống nhất giữa 2 Nghị định có liên quan. Cụ thể, Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, tại khoản 2 Điều 15 về văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học “đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục đại học bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ”. Nhưng tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2023: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, tại khoản 1, Điều 5 về cơ sở hướng dẫn thực hành chỉ ra rằng “Đối với bác sĩ răng hàm mặt: cơ sở khám, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về răng hàm mặt”. Đối chiếu theo các Nghị định này, Đại học Duy Tân là cơ sở đào tạo đại học thì phải theo Nghị định 99/2019 nên ghi bằng là "Bác sĩ nha khoa", nhưng tại các cơ sở khám chữa bệnh thì lại theo Nghị định 96/2023 lại yêu cầu "Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt". Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân, từ phản hồi của sinh viên, Đại học Duy Tân đã đăng ký làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để cấp lại bằng đúng theo ngành các em được đào tạo là Răng-Hàm-Mặt. Hiện, nhà trường đang tiến hành các thủ tục liên quan như in phôi bằng, bìa da, phụ lục đi kèm... Các thao tác kỹ thuật này sẽ sớm được hoàn thành để trong tuần này, sinh viên sẽ nhận được bằng bác sĩ Răng-Hàm-Mặt thay thế cho bằng bác sĩ nha khoa đã được trao trước đó.