'Đại gia' xuất khẩu gạo ở An Giang bị phong tỏa loạt tài khoản ngân hàng

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, các tài khoản ngân hàng của Angimex tại 3 chi nhánh ngân hàng, gồm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh An Giang, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh An Giang và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh An Giang, đã bị phong tỏa theo yêu cầu từ cơ quan thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.