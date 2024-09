Đại gia Việt nắm giữ tỷ USD tiền mặt, sẵn sàng đổ vào các dự án khủng

Giữ tỷ USD tiền mặt

Tính tới cuối quý II/2024, trong khi nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đối mặt với gánh nặng nợ trái phiếu rất lớn đáo hạn vào cuối năm nay thì nhiều "ông lớn" ghi nhận số dư tiền mặt gửi ngân hàng lên đến vài chục nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo tài chính quý II/2024 của Tổng công ty Khí Việt Nam - PV Gas (mã GAS), doanh nghiệp ngành dầu khí có tới gần 44.000 tỷ đồng (1,7 tỷ USD) tiền mặt, tăng 8% so với đầu năm. Với lượng tiền mặt khủng này, PV Gas được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có nhiều tiền nhất trên thị trường chứng khoán, lớn hơn vốn hóa của một số doanh nghiệp đầu ngành khác.

Về tình hoạt động kinh doanh trong quý II, GAS đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Mặc dù giá vốn bán hàng trong kỳ tăng gần 4.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi gộp của GAS vẫn đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng hơn 32%.

Kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế của GAS đạt 3.416 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng so với lãi sau thuế cùng kỳ năm trước là 3.196 tỷ đồng (tương đương tăng 6,8%).

Mặc dù kết quả kinh doanh quý II khả quan hơn so với cùng kỳ, nhưng do lợi nhuận sau thuế quý I giảm 25% nên kết thúc hai quý đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế của GAS đạt gần 6.000 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc quý II, tổng tài sản của GAS đạt hơn 95.000 tỷ đồng. Như vậy, lượng tiền mặt của GAS chiếm tới 46,3%.