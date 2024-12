Đại gia thủy sản miền Tây vốn nghìn tỷ bị ngân hàng rao bán tài sản

VietinBank Cà Mau thông báo bán tài sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt để xử lý nợ. Giá khởi điểm giảm 4,1 tỷ đồng so với giá rao lần 1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (VietinBank Cà Mau) thông báo bán tài sản của Công ty CP Kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt (lần 2) để xử lý nợ. Tài sản rao bán gồm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 130,9m2 tại địa chỉ: 2A1-2A2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, Quận 1, TPHCM. Diện tích xây dựng nhà 107,7m2, gồm 6 tầng lầu, một tầng lửng và một hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng 1.168,5m2. Nhà có phần diện tích xây thêm tại tầng 7 và các tầng còn lại là 192,6m2 (trong đó tầng 7 là 139,7m2) chưa được công nhận chủ quyền, người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hợp thức hóa nếu đủ điều kiện hoặc buộc tháo dỡ theo quy định. Mọi chi phí phát sinh do người mua chịu. Giá khởi điểm của tài sản là 79 tỷ đồng, giảm 4,1 tỷ đồng so với giá bán khởi điểm lần 1 (tháng 10/2024). Người tham gia đấu giá được yêu cầu đặt cọc 20% giá khởi điểm (15,8 tỷ đồng). Phiên đấu giá dự kiến diễn ra hồi 14h00 ngày 10/1/2025 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM. Công ty CP Kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt được thành lập năm 1996 tại Cà Mau theo mô hình công ty gia đình. Đây từng là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam, với hai thế hệ giàu kinh nghiệm trong việc xuất khẩu tôm sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Úc, Canada, Hàn Quốc. Ông Ngô Văn Nga, nhà sáng lập Công ty Quốc Việt, người trực tiếp điều hành doanh nghiệp cùng với con trai và con gái của ông. Ông Ngô Văn Nga qua đời ngày 30/8/2022, hưởng thọ 67 tuổi. Tại thời điểm đó, Công ty Quốc Việt có vốn điều lệ hơn 2.922 tỷ đồng, do 4 cổ đông sáng lập sở hữu 100% vốn gồm: Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Nga (56,1%), Tổng Giám đốc Ngô Quốc Việt (20,7%), Ngô Thúy Kiều (16,4%) và Ngô Quốc Tuấn (6,8%). Năm 2021, Công ty Quốc Việt từng bị Ngân hàng BIDV rao bán khoản nợ trị giá 873,7 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm: 1 quyền sử dụng đất có diện tích 3.765,9 m2 đất lúa tại xã Bình Định, TP Cà Mau); 7 quyền sử dụng đất liền kề nhau có tổng diện tích 1.283,74 m2 đất đô thị và căn nhà tại số 87 đường Phan Bội Châu, TP Cà Mau. Tài sản thế chấp bổ sung bao gồm các khoản thu theo hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ, cổ phần vốn, hàng tồn kho. Năm 2020, công ty này từng bị UBND tỉnh Cà Mau xử phạt vì chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.