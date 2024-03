Đại gia thịt mát báo lỗ, Bầu Đức muốn bán chuỗi heo ăn chuối

CTCP Masan MEATLife (mã MML) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.984 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Theo giải trình về biến động lợi nhuận, cuối năm 2022, doanh nghiệp có thêm doanh thu của mảng thịt chế biến.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 447 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 409 tỷ đồng do khoản giảm từ phí ký kết hợp đồng mua hàng. Chi phí tài chính tăng 117 tỷ đồng do khoản tăng thêm từ chi phí lãi vay.

Năm 2023, đại gia bán thịt lợn ghi nhận lỗ thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 539 tỷ đồng, tăng lỗ 306 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về thù lao của ban lãnh đạo, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Trung nhận thù lao hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, thành viên HĐQT không nhận đồng nào trong năm qua.

Masan MEATLife được thành lập vào năm 2015. MML tiếp tục đầu tư vào trang trại, nhà máy chế biến và hoàn thành mô hình 3F bằng việc ra mắt sản phẩm thịt mát MEATDeli vào tháng 12/2018.

Cũng bán thịt lợn, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) cho hay, tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu tiêu dùng giảm.