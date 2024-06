Đại gia ngành y tế chi 10 tỷ tậu siêu xe Ferrari Portofino M hàng hiếm

Theo tìm hiểu của VietNamNet, do xe mang biển số ngoại giao nên được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. Do đó, giá bán xe rẻ hơn khoảng 7-10 tỷ đồng so với loại xe phải đóng đầy đủ các loại thuế phí. Chiếc Ferrari Portofino M vừa về tay đại gia ngành y tế thuộc đời 2021, đưa về nước ta từ năm 2022.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, cả hai chiếc Portofino M tại Việt Nam đều có ngoại thất sơn màu đỏ Rosso Corsa, đi kèm các chi tiết như ốp cản trước, ốp sườn và bộ khuếch tán làm từ vật liệu composite sơn đen thay vì tùy chọn bằng sợi carbon đắt tiền hơn.