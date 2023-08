Đại gia Đức An không đòi siêu mẫu Ngọc Thúy phải trả 5 biệt thự

Theo dự kiến, ngày 18/8, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy).

Ông An khởi kiện vụ việc từ năm 2010. Sau 13 năm thụ lý, TAND đưa vụ việc ra xét xử.

Ông An cho biết có một số thay đổi so với yêu cầu khởi kiện ban đầu. Cụ thể, ông rút lại yêu cầu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự 7 ôtô và một xe máy. Lý do là, các căn biệt thự này Ngọc Thúy không đứng tên mà nhờ người khác rồi chuyển nhượng tiếp. Ông muốn rút các yêu cầu này để vụ án nhanh chóng được tòa giải quyết, kết thúc.