Đà Nẵng tưng bừng các hoạt động, sự kiện hấp dẫn dịp hè 2022

Mở đầu cho một mùa hè sôi động tại Đà Nẵng là chương trình Carnival đường phố Sun Fest mang chủ đề "Take me to the Sun" diễn ra trong khung giờ 19 giờ 30 phút -21 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, từ 25/6 - 24/7, với 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy các điểm đến Đà Nẵng và các vùng miền cùng gần 160 vũ công và nghệ sỹ trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia như: Nga, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, Columbia, Brazil, Argentina, Cuba. Carnival đường phố Sun Fest năm nay hứa hẹn đem đến cho du khách tới Đà Nẵng một tháng hè tưng bừng, rực rỡ và sôi động trên những nẻo đường khám phá thành phố về đêm.



Theo lịch trình, đoàn diễu hành Carnival đường phố Sun Fest sẽ xuất phát từ cầu Trần Thị Lý đến Công viên phía Nam bờ Tây Cầu Rồng và quy tụ tại sân khấu chính tại khu vực Quảng trường Bạch Đằng.



Ngay khi Carnival đường phố Sun Fest vẫn đang thắp lửa rực rỡ trên các con phố cuối tuần, Đại nhạc hội "Take me to the Sun" diễn ra lúc 20 giờ ngày 9/7 tại Công viên châu Á - Asia Park sẽ là sự kiện đáng mong đợi nhất, chiêu đãi khán giả một đại tiệc âm nhạc hoành tráng qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi với 5 dòng nhạc gồm, dân gian đương đại, EDM, Pop, Rock và Hiphop. Cùng với đó, màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng từ vòng quay Sun Wheel của Công viên châu Á hứa hẹn sẽ đưa du khách qua từng cung bậc cảm xúc ấn tượng trong mùa Hè này.



Đến thành phố dịp này, không thể bỏ qua Lễ hội "Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và Không gian Bia" diễn ra từ 16 giờ - 22 giờ các ngày 30/6 - 3/7 tại Công viên Biển Đông. Tại đây, du khách sẽ được đưa vào thế giới ẩm thực ngập tràn hương vị đặc sắc miền Trung cùng màn giao lưu Ẩm thực "Mỳ Quảng" với Á quân Masterchef 2015; tham gia trổ tài chế biến các món ăn đặc trưng của thành phố và thử thách tại cuộc thi "Enjoy bánh xèo Đà Nẵng". Lễ hội "Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và Không gian Bia" hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn và trở thành điểm nhấn mới cho du lịch thành phố hè năm nay.



Ngay sau khi Carnival đường phố Sun Fest thắp lửa rực rỡ trên các con phố cuối tuần, Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế "Danang Electronic Carnival" diễn ra vào ngày 13/8 tại Công viên châu Á - Asia Park với sự góp mặt của dàn DJ đình đám quốc tế và Việt Nam, "Danang Electronic Carnival" sẽ là hoạt điểm nhấn đẳng cấp quốc tế, thổi bừng sức sống du lịch của thành phố biển miền Trung.



Nối dài những trải nghiệm mùa hè bất tận ở thành phố biển, các điểm vui chơi giải trí nổi tiếng của Đà Nẵng cũng tung hàng loạt sản phẩm, sự kiện độc đáo như: Công viên châu Á - Asia Park ra mắt show "Vũ điệu Chim Trời" từ ngày 25/6 vào hai khung giờ 15 giờ 45 và 17 giờ 15 hàng ngày tại sân khấu Marina, đem đến cho du khách những tiết mục trình diễn ngoạn mục đến từ các loài chim quý hiếm như chim Diều Harris, Đại Bàng Ưng, Diều Lửa, Vẹt sắc màu… Không chỉ thưởng lãm vũ điệu của các loài chim quý, du khách sẽ còn được chụp hình với các "vũ công có cánh" mỗi cuối show.



Các điểm Âm nhạc hai bên bờ sông Hàn, Khu vực check in Nghệ thuật sắp đặt bãi biển, chương trình Vũ hội đường phố - khu phố đêm An Thượng; bãi biển đêm Mỹ An, khu tổ hợp vui chơi giải trí DANABEACH, Show diễn nghệ thuật "Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng - The Battle of the Moon Kingdom" tại Sun World Ba Na Hills; Chương trình DJ show cùng nhiều chương trình âm nhạc đường phố, biểu diễn nhạc hơi, nhạc trẻ, tuồng, ảo thuật xuống phố… sẽ là những trải nghiệm riêng có không bao giờ quên cho chuyến trải nghiệm hè tại Đà Nẵng.



Enjoy Danang Summer Festival 2022 - Tận hưởng một mùa hè sôi động Đà Nẵng như là thông điệp Đà Nẵng gửi đến du khách đã lựa chọn thành phố là điểm đến nghỉ dưỡng bên người thân và gia đình sau thời gian dài trầm lắng vì đại dịch COVID-19. Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng hứa hẹn sẽ để lại nhiều cảm xúc mới lạ và khó quên cho những trải nghiệm của du khách.



Trần Lê Lâm