Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số ICT Index

Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Tin học Việt Nam vừa công bố báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) năm 2023.

Theo bảng xếp hạng chung các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) năm 2023 và là năm thứ 14, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số này. Tiếp theo sau là các địa phương: Cần Thơ (0,6881 điểm), Quảng Ninh (0,6514 điểm), Bắc Ninh (0,664 điểm).

Đây là năm thứ 14, Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số ICT Index

Các chỉ số thành phần trong ICT index 2023 của Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin với 0,96 điểm, giữ vị trí so với năm 2022; xếp thứ 2 về chỉ số hạ tầng nhân lực với 0,78 điểm, giữ vị trí so với năm 2022; xếp hạng 6 về chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin với 0,11 điểm, giữ vị trí so với năm 2022; xếp hạng 2 chỉ số hạ tầng kỹ thuật với 0,79 điểm, giảm 1 bậc so với năm 2022.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng 12 năm liên tiếp (2009-2020) và năm 2022 dẫn đầu chỉ số ICT Index (Năm 2021, Ban Tổ chức không thực hiện khảo sát và xếp hạng chỉ số ICT Index).

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.