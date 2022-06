Đà Nẵng: Phẫu thuật thành công khối u ruột non hiếm gặp

Qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện phần cuối ruột non của bệnh nhân có thành dày (bề dày khoảng 10mm, dài 70mm) làm mất cấu trúc lớp kèm với hạch kế cạnh bị tổn thương. Vì vậy, các bác sĩ nghi ngờ đây là ca mắc lymphoma ruột non (u ruột non) cần phẫu thuật và điều trị kịp thời.