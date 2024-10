Đà Nẵng huy động 4 xe thiết giáp tham gia phòng chống bão Trà Mi

Để phòng, chống bão số 6 (bão Trà Mi), Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng huy động 4 xe thiết giáp BTR-152 của Tiểu đoàn tăng thiết giáp 699 thuộc Phòng tham mưu sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 6h ngày 27/10, vị trí tâm bão Trà Mi (bão số 6) ở vào khoảng 16,8 độ vĩ Bắc; 108,9 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Dự báo trong sáng nay, bão Trà Mi sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Đến khoảng trưa nay, tâm bão trên đất liền ven biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Nam, đi về phía vùng biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tại Thừa Thiên Huế, sáng 27/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cũng đã phát đi thông báo về việc hạn chế người dân ra đường khi xảy ra gió lớn do bão Trà Mi. Theo cơ quan phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; lượng mưa từ 19h ngày 26/10 đến 6h ngày 27/10 phổ biến 100-150mm, một số nơi cao hơn như: Bạch Mã 268mm, Nam Đông 144mm, gây nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không được ra đường từ 7h ngày 27/10 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm 27/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương của Thừa Thiên Huế bắt đầu xuất hiện các đợt mưa lớn kèm gió giật mạnh. Sáng cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm ngừng đón khách tham quan tại các địa điểm thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế cho đến khi có thông báo mới. Để ứng phó bão số 6, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã lên phương án di dời 16.349 hộ dân/52.186 khẩu tại các khu vực xung yếu. Thừa Thiên Huế vận động nhân dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu 7-10 ngày liên tục để phòng khi thiên tai, lụt bão xảy ra; bố trí 100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay toàn bộ 1.884 phương tiện tàu thuyền với 10.685 lao động của tỉnh đã vào bờ neo đậu an toàn. Tại Đà Nẵng, sáng 27/10 đã bắt đầu có gió mạnh và trời rất u ám. Các bãi biển bắt đầu có gió rít từng cơn, đây là dấu hiệu của việc cơn bão số 6 (bão Trà Mi) đang tiến sát đất liền. Người dân tại thành phố cũng được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà từ 10h hôm nay. Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, đường phố Đà Nẵng cũng vắng người qua lại (Ảnh: Hoài Sơn). Cũng theo ghi nhận trong sáng nay, thành phố Đà Nẵng có mưa nhỏ và gió nhẹ, người dân gấp rút chằng chống nhà cửa, hàng quán sẵn sàng ứng phó với bão Trà Mi. Các trạm dịch vụ, khu vực buôn bán chủ động chằng chống các cửa cuốn, sẵn sàng ứng phó với bão Trà Mi có nguy cơ đổ bộ vào Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn). Người dân thành phố chủ động tháo dù che, mái hiên di động để tránh thiệt hại (Ảnh: Hoài Sơn). Trạm xăng dầu "mặc áo mưa", dùng những thanh sắt chằng chống trụ cây xăng hạn chế bão vào quật đổ gãy gây mất an toàn (Ảnh: Hoài Sơn). Cành cây gãy đổ nằm ngang trên đường do mưa và gió nhẹ (Ảnh: Hoài Sơn). Đoạn đường nguy hiểm cấm đỗ xe (Ảnh: Hoài Sơn).