Đà Nẵng, Hội An - Dạo chơi bình yên cùng gia đình nhỏ

Ngày đầu tiên bay vào Đà Nẵng, mọi người tiếp tục di chuyển đến Hội An bằng taxi. Mọi người đạp xe di chuyển vào phố cổ. Xe đạp có ghế cho em bé nên rất tiện.

“Với Đà Nẵng, mình đã đến đây được 4 lần rồi. Mình mê cảm giác đi xe máy quanh thành phố Đà Nẵng. Đây là thành phố xanh, sạch, đẹp, rất đáng sống. Con người cực kì thân thiện. Còn ở Hội An, nét nên thơ nơi đây khiến mình nghĩ sau này lập gia đình nhất định sẽ cùng chồng con trở lại đây. Và điều ấy đã thành sự thật. Gia đình nhỏ của mình đã có chuyến du lịch Đà Nẵng, Hội An đáng nhớ. Mình được cùng chồng con đạp xe quanh phố Hội vào sáng sớm, mang lại cảm giác bình yên, tận hưởng không khí trong lành...”, cô gái 25 tuổi nói với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Đó là cảm nhận của du khách Diệp Loan (đến từ Hà Nội) khi vừa có chuyến du lịch Đà Nẵng, Hội An trong thời gian 4 ngày 3 đêm. Đặc biệt, trong chuyến đi này còn có thêm thành viên là cô công chúa nhỏ của gia đình nên để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Cách đó chừng vài chục cây số, Hội An (Quảng Nam) mang trong mình nét nên thơ, bình yên và lãng mạn của phố Hội đã khiến bao con tim rung động ngay từ lần đầu đặt chân tới. Du khách được cùng nhau đạp xe ngắm phố phường, dạo chơi dọc sông Hoài và thả đèn hoa đăng buổi tối...

Đạp xe dạo quanh phố cổ Hội An.

Chiều tối là thời điểm phố cổ bắt đầu đông đúc, sôi động. Buổi tối, hàng đèn lồng bạt ngàn lung linh. Khu vực bờ sông Hoài rực rỡ với những ánh đèn, ánh nến, trông chill vô cùng. Gia đình Loan quyết định chỉ đi dạo và đi ăn, sáng hôm sau sẽ chụp ảnh. Mọi người đi ăn bánh mì Phượng, cơm gà bà Buội.

Ngày tiếp theo, sau khi ăn sáng xong, nhà Loan lại lấy xe đạp chở nhau đi hít hà không khí trong trẻo của Hội An thơ mộng. Loan rất thích sự chậm rãi, nhẹ nhàng của Hội An.

Sau đó, cả nhà đi uống nước Mót. Đây là thức nước đã say lòng Loan 5 năm trước. Hôm trước, Loan thấy mọi người xếp hàng dài nên để sáng hôm sau thong thả uống. Ở đây, bạn có thể chọn rất nhiều món vào buổi sáng như bánh mì, cao lầu, mỳ Quảng, bánh bột lọc..., rồi ngồi nhâm nhi ly cafe tán gẫu ở Hội An.

Tiếp đến, mọi người đi bộ dọc khu phố ngắm cảnh và chụp ảnh sống ảo. Buổi sáng mát mẻ, Hội An không đông đúc như chiều và tối nên mọi người có thể check-in thoải mái mà không sợ dính người khác.

Thời điểm Loan đến Hội An, chùa Cầu được trùng tu nên chỉ check-in các điểm còn lại như cổng chùa bà Mụ, nước Mót, giàn hoa giấy, bên bờ sông Hoài và hẻm tường vàng...

Check-in ở cổng chùa bà Mụ.

Nhìn đồng hồ chưa tới 9h, họ quyết định về khách sạn cất xe, rồi ra biển An Bàng. Loan chọn cafe Sound Of Silence. View ở đây rất chill, đồ uống xứng đáng.

“Sound of Silence coffee bên cạnh bãi tắm An Bàng rất chill. Cảm giác ngồi ngắm biển ở một không gian xanh mát thấy mê lắm. Bãi biển An Bàng xinh đẹp, trong xanh hơn Mỹ Khê”, Loan cảm nhận.

Trở về gần khách sạn ăn trưa rồi trả phòng, mọi người di chuyển về Đà Nẵng. Khách sạn ngay gần biển, nhân viên dễ thương. Loan thuê xe máy ở khách sạn để dạo phố. “Mình mê cảm giác cùng người thương trên con xe máy vi vu quanh thành phố xinh đẹp này”, Loan nói.