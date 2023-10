Đà Nẵng chi 224 tỷ đồng gia cố đường ven biển, chống sạt lở bờ sông

Dự án kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão, hạn chế hậu quả do thiên tai, lũ lụt hàng năm, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển du lịch tại khu vực dự án.