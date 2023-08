Đà Nẵng: Chế tạo súng bắn được đạn thật, nam thanh niên bị bắt giam

Cơ quan An ninh điều tra đánh giá súng in 3D bắn được đạn thật là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu các đối tượng sản xuất và sử dụng tràn lan.

Số súng do Sơn chế tạo bị lực lượng công an thu giữ.

Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ sở in ấn 3D chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ in ấn, không tiếp tay cho các đối tượng in ấn các loại linh kiện vũ khí quân dụng.