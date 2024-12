Cựu Vụ phó Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng

Cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan. Trong đó, Bộ Công an đề nghị VKSND cùng cấp truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội Nhận hối lộ; ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, về tội Đưa hối lộ. Hai bị can khác bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Nguyễn Lộc An. Theo kết luận điều tra, cuối năm 2012, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương quen ông An, khi đó là Phó vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt. Đầu năm 2013, Phương nhờ An giúp Bách Khoa Việt kinh doanh cây xăng và được An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. 2 năm sau, Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Thời điểm đó, ông An được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện thực tế của Bách Khoa Việt. Quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện, An nhận 200 triệu đồng từ bà Loan. Trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Bách Khoa Việt, ông An bị cáo buộc nhận 9 tỷ đồng của bà Loan để hướng dẫn công ty này hợp thức hồ sơ, cũng như không tiến hành kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế. An cũng bị xác định đã tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và báo cáo, đề nghị ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định. Theo kết luận điều tra, khi thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng, ông An cũng tạo điều kiện tương tự như Bách Khoa Việt. Từ đó, ông An đề nghị Nguyễn Tuấn Quỳnh phải chi 10 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của công ty. Tuy nhiên sau đó, ông An đã trả lại 5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc ông An đã nhận hối lộ với tổng số tiền 14,2 tỷ đồng.