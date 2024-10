Theo video từ hiện trường, các tay súng lạ mặt đã bắn hàng chục phát đạn vào xe chở cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales ở thị trấn Shinahota. Cựu tổng thống Bolivia may mắn sống sót sau hàng chục phát đạn. (Nguồn: MAS - IPSP) Theo RT, cựu tổng thống Bolivia Evo Morales đã may mắn sống sót sau một vụ ám sát khi đang đi qua thị trấn Shinahota, miền trung Bolivia hôm 27/10. Ông Evo Morales vẫn an toàn sau vụ tấn công nhưng tài xế riêng của ông bị thương nhẹ. Theo đoạn video được quay từ bên trong chiếc xe chở ông Evo Morales, cựu tổng thống Bolivia ngồi cạnh tài xế khi vụ tấn công xảy ra, kính chắn gió của xe chi chít lỗ đạn. Cựu tổng thống Bolivia Evo Morales cúi người xuống sát ghế trước khi đoàn xe bị các tay súng lạ mặt tấn công hôm 27/10. (Ảnh: Al Jazeera) Trả lời phỏng vấn truyền thông sau vụ tấn công, ông Evo Morales nói chiếc xe bị trúng ít nhất 14 phát đạn. Các mảnh kính vỡ đã làm tài xế của ông bị thương. Cựu tổng thống Evo Morales cho biết ông bị mai phục. "Những viên đạn bay vèo vèo cách đầu tôi chỉ vài cm", ông Morales nói. Các báo cáo ban đầu cho biết, có ít nhất bốn tay súng lạ mặt tham gia vào vụ tấn công khi chiếc chở cựu tổng thống Bolivia đi qua một con đường vắng. Ông Morales cũng đổ lỗi cho chính phủ của Tổng thống Luis Arce về vụ bạo lực bùng nổ, nói rằng đó là một phần của chiến dịch phối hợp của chính quyền Bolivia nhằm loại ông khỏi chính trường. Tổng thống Arce đã lên án vụ tấn công và yêu cầu điều tra, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hành vi bạo lực nào trong chính trị đều phải bị lên án và làm rõ. Đương kim Tổng thống Arce từng là bộ trưởng kinh tế trong thời gian ông Morales nắm quyền. Hiện ông Arce và ông Morales đang chạy đua để giành ghế lãnh đạo đảng MAS vào cuộc bầu cử năm tới. Ông Evo Morales giữ chức tổng thống Bolivia giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2019 trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 2019, ông đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính cùng với đó là việc Thượng nghị sĩ Jeanine Anez lên nắm quyền. Tuy nhiên, bà Jeanine Anez chỉ giữ chức vụ này được một năm và sau đó bị phế truất với cáo buộc đàn áp các cuộc biểu tình phản đối đảo chính. Tháng 11/2020, Bolivia tiến hành tổng tuyển cử sớm và ông Luis Arce đắc cử trở thành tổng thống Bolivia tiếp theo.