Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị kỷ luật vì gây hậu quả rất nghiêm trọng

Điều này dẫn đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, các đối tượng có liên quan vụ án và áp dụng biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản của Nhà nước.

Trong vụ án này, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 26 bị can, trong đó đã hoàn tất kết luận điều tra với 1 bị can, đang điều tra 25 bị can còn lại về với 4 tội danh.

Những tội danh này gồm: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.