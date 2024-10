Cựu thành viên nhóm One Direction Liam Payne qua đời ở tuổi 31

Cựu ca sĩ nhóm One Direction, Liam Payne, đã tử vong bên ngoài một khách sạn ở Buenos Aires, Argentina. Cảnh sát địa phương xác nhận, nam ca sĩ 31 tuổi rơi từ ban công tầng ba. Các nhân viên cứu hộ xác nhận, nam ca sĩ đã qua đời, và thi thể của anh được tìm thấy ở sân trong của khách sạn. Đại diện của kênh MTV Mỹ Latinh viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi vô cùng đau buồn và cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của anh ấy luôn mạnh mẽ, bình an". Nam ca sĩ Liam Payne đột ngột qua đời ở tuổi 31 (Ảnh: News). Kênh tin tức địa phương Todo Noticias TV đã phỏng vấn Hernan Palazzo, một người làm việc gần khách sạn ở khu phố Palermo. Người này cho biết: ""Khu phố này rất náo loạn... Có nhiều cảnh sát và một số người hâm mộ đến. Thật đáng buồn". Liam Payne được trông thấy xuất hiện tại sự kiện âm nhạc của cựu thành viên của nhóm One Direction, Niall Horan, ngày 2/10. Anh cũng mới đón sinh nhật lần thứ 31 tại Anh. Vài ngày trước khi mất, giọng ca thế hệ 9X còn đăng trên mạng xã hội Snapchat hình ảnh chuyến đi của anh tại Argentina, nói về việc cưỡi ngựa và mong muốn trở về nhà để gặp chú chó của mình. Người hâm mộ tụ tập bên ngoài khách sạn nơi Liam Payne qua đời (Ảnh: APTN). Liam Payne trở nên nổi tiếng toàn cầu khi là thành viên của ban nhạc pop One Direction, cùng với Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson. Nhóm nhạc bắt đầu hoạt động sau khi giành vị trí thứ ba tại cuộc thi tìm kiếm tài năng X Factor phiên bản Anh vào năm 2010. 6 năm sau, nhóm tan rã khi các thành viên theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Liam Payne từng công khai chia sẻ về cuộc chiến với chứng nghiện ngập và phải dành thời gian trong các cơ sở cai nghiện. Cựu thành viên One Direction có một cậu con trai, chào đời vào năm 2017, với nữ ca sĩ Cheryl Cole (cựu thành viên nhóm Girls Aloud). Trong một video đăng tải vào năm ngoái, Liam từng bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào và trách nhiệm với con trai. "Thằng bé thật tuyệt vời. Thằng bé lớn nhanh quá mức. Con trai tôi thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Thằng bé thực sự là một điều kỳ diệu", Liam nói về con trai duy nhất. Liam Payne (thứ hai từ phải sang) là thành viên của nhóm nhạc One Direction (Ảnh: DM).