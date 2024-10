Cứu sống thiếu nữ 17 tuổi uống 100 viên thuốc hạ huyết áp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cứu kịp thời nữ bệnh nhân 17 tuổi uống 100 viên thuốc hạ huyết áp. Chiều 10/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc của bệnh viện đã cứu sống nữ bệnh nhân 17 tuổi nguy kịch sau khi uống 100 viên thuốc hạ huyết áp Amlodipin. Trước đó, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện nguy kịch, nôn, đau bụng dữ dội kèm theo khó thở, da tái lạnh, huyết áp tụt 60/40mmHg, siêu âm chức năng tim giảm nhiều. Sau khi vào viện, bệnh nhân được bù dịch, sử dụng 2 loại thuốc co mạch liều cao để nâng huyết áp nhưng đáp ứng rất kém. Thiếu nữ được cứu sống sau khi uống 100 viên thuốc Amlodipin (Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp). Theo người nhà, bệnh nhân không có tiền sử mắc bệnh gì, 2 ngày nay bị sốt, đau đầu nên được gia đình cho uống thuốc cảm cúm. Qua thăm khám và sử dụng các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ đã loại bỏ nguyên nhân gây trụy tim mạch do bệnh lý, đồng thời nghĩ đến nguyên nhân do ngộ độc thuốc. Bằng các biện pháp chuyên môn kết hợp động viên tâm lý, bệnh nhân khai báo, trước khi vào viện một ngày, bệnh nhân có uống 100 viên thuốc hạ huyết áp Amlodipin 5mg (một loại thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp) với ý định tự tử. Bệnh nhân sau đó được các bác sĩ kíp trực khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc xử trí theo phác đồ ngộ độc thuốc chẹn kênh canxi. Sau 2 ngày được điều trị, tình trạng huyết áp của bệnh nhân cải thiện, chức năng tim tăng dần, giảm được thuốc co mạch. Tuy nhiên tác dụng giãn mạch của thuốc đã gây nên tình trạng tràn dịch đa màng, kèm theo suy tim cấp dẫn đến suy hô hấp nặng hơn. Bệnh nhân phải thở máy không xâm nhập và được chọc dẫn lưu dịch màng phổi. Sau 10 ngày được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe, xuất viện về nhà. Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Minh Thái, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, Amlodipin là thuốc được kê đơn khá thường xuyên trong điều trị bệnh lý tăng huyết áp. Tuy nhiên khi sử dụng quá liều sẽ có tác dụng phụ như nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đánh trống ngực, chuột rút… "Trường hợp bệnh nhân này cùng thời điểm sử dụng một lượng lớn thuốc Amlodipin (tổng liều lượng 500mg) gây suy tuần hoàn nặng và nguy cơ tử vong cao. Đây là ca bệnh khó vì cháu còn ít tuổi, không có liên quan đến sử dụng thuốc huyết áp, đặc biệt triệu chứng sốt, đau đầu và dùng thuốc cảm cúm tại nhà trước đó đã đánh lừa thầy thuốc theo một hướng chẩn đoán khác", bác sĩ Thái thông tin. Bác sĩ lưu ý, các trường hợp tuổi mới lớn thường có tâm lý chưa ổn định, dễ bị mất kiểm soát hành vi khi gặp áp lực. Bố mẹ, gia đình, thầy cô, người thân cần quan tâm, gần gũi và dành nhiều thời gian cho con, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giúp các con vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn.