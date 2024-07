Cứu sản phụ mang thai sau hơn 11 năm mong con bị sản giật nguy hiểm

Trước đó, theo lời kể của gia đình, sản phụ D ở nhà than đau đầu nhiều, chóng mặt, sau đó lên cơn co giật, được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương và đã được xử trí dùng thuốc hạ áp, an thần. Nhận thấy tình trạng sản phụ D nguy kịch nên gia đình chuyển viện khẩn đến Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Trong quá trình di chuyển, sản phụ D có co giật một lẫn nữa.