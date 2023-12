Cựu quân nhân 32 năm 'cõng đơn' khiếu nại đòi bồi thường 12 tỷ đồng

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay ông Lợi có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị có ý kiến chỉ đạo để Bộ này vận dụng các luật lệ, quy định của Nhà nước trích ngân sách phục hồi mọi quyền lợi chính đáng hợp pháp của cán bộ mất việc do bị xử lý oan sai.

Tổng số tiền còn lại ông Nguyễn Ngọc Lợi yêu cầu bồi thường trên 8,86 tỷ đồng, gồm 9 khoản: Tiền đào tạo các chứng chỉ sau đại học; tiền hỗ trợ mua nhà đang thuê của Nhà nước theo Nghị định 61/CP; tiền bù đắp ngoài lương do mất việc làm; tiền bù đắp tổn thương sức khỏe, tâm thần; tổn thương danh dự, mất cơ hội thăng tiến, mất khả năng tiếp cận dịch vụ công; tổn thất do bị tước quyền đi hợp tác lao động nước ngoài; thiệt hại do không có hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề từ năm 2013; tiền bảo hiểm y tế cho người phụ thuộc (mẹ quân nhân); lãi suất chậm lương và phụ cấp trong 32 năm.

"Qua xét thấy, vụ việc ông Nguyễn Ngọc Lợi là chưa có trong tiền lệ", lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Bộ này đề nghị các bộ ngành trên cho ý kiến về cơ sở pháp lý, thẩm quyền thẩm định số tiền mà ông Lợi yêu cầu bồi thường thiệt hại và phục hồi chính sách; trình tự, thủ tục để thực hiện việc chi trả 9 khoản đền bù thiệt hại và phục hồi chính sách theo yêu cầu của ông Lợi (nếu có).

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 21/12, ông Nguyễn Ngọc Lợi cho rằng gần 40 năm trước khi ông bị vướng vào những chuyện oan trái thì chưa có Luật Bồi thường trách nhiệm của nhà nước.