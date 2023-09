Cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh tiếp tục bị khởi tố

Ngày 30/9, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tổ 7 bị can; bắt bị can để tạm giam đối với: Ngô Võ Kế Thành (SN 1980, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM); Hoàng Minh Bá (SN 1978, Giám đốc Công ty TST); Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1975, Giám đốc Công ty Trường Thịnh) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Thị Bình Minh.