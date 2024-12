Cựu phó giám đốc sở coi việc đưa người về cách ly là cơ hội kiếm tiền

Cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên Trần Tùng khai, bị cáo thấy việc tổ chức cho công dân ở nước ngoài về cách ly có lãi và là cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Sáng 24/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Che giấu tội phạm. Bị cáo Trần Tùng (cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên) là người đầu tiên trả lời xét hỏi. Theo cáo trạng, Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng từ chủ doanh nghiệp, đồng thời lợi dụng chức vụ làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện 7 chuyến bay, từ đó hưởng lợi 3,27 tỷ đồng. Khai trước toà, bị cáo Tùng cho biết, năm 2021, ông được giao là đầu mối tổng hợp thông tin, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra về điều kiện cách ly y tế. Bị cáo quen Vũ Hồng Nam, khi đó là đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (là bị can giai đoạn 1 vụ án). Ông này sau đó giới thiệu Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh (bị can giai đoạn 1 vụ án) với Tùng. Bị cáo Trần Tùng tại toà. Bị cáo thừa nhận gặp Nghĩa trước khi các chuyến bay đưa công dân về nước cách ly. Nghĩa và Tùng thoả thuận giá ngoài hợp đồng mỗi khách. Cụ thể, số tiền ghi trong hợp đồng là 10-12 triệu đồng/khách nhưng công ty của Nghĩa thu của khách 17-18 triệu đồng. Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên yêu cầu Lê Văn Nghĩa cho Công ty Sen Vàng Đất Việt do Trần Thị Quyên làm giám đốc thực hiện việc cách ly với chi phí trọn gói là 18 triệu đồng/khách (gồm chi phí khách sạn, ăn ở, chi phí test COVID-19, xe vận chuyển, chi phí khác như việc xin văn bản chấp thuận cách cách ly được thuận lợi). Tùng khai bị cáo Quyên biết rõ về số tiền chênh lệch. Trong quá trình tổ chức thực hiện 3 chuyến bay, theo thỏa thuận, Nghĩa chuyển tổng cộng hơn 11 tỷ đồng cho Quyên. Ông Nghĩa sau đó đã chuyển hơn 11 tỷ đồng cho bà Quyên, trong đó 4,4 tỷ đồng là "tiền ngoài hợp đồng" được chuyển cho ông Tùng. Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ 3 lần của ông Nghĩa thông qua bà Quyên, tổng 4,4 tỷ đồng. Ngoài hành vi trên, Tùng còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính gần 3,3 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 5 chuyến bay của bà Bùi Thị Kim Phụng (đại diện Công ty Fujitravel, Nhật Bản). Bị cáo khai chưa từng gặp bà Phụng, chỉ nghe nói bà Phụng có công ty ở Nhật Bản. Trần Tùng giới thiệu bà Phụng cho Vũ Hồng Nam để có chuyến bay cách ly về Thái Nguyên, đồng thời ký văn bản tạo điều kiện cho công ty Én Việt của bà Phụng đưa công dân về nước. Tương tự, Trần Tùng "làm giá" với bà Phụng mức trọn gói 18 triệu đồng/khách. Khai về hành vi của mình, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên thừa nhận trước đó đã đi "khảo giá" từng đơn vị, trên cơ sở đó tính toán để đưa ra con số sao cho có thể kiếm lời. Bị cáo trình bày: "Bị cáo làm thêm một số vụ để kiếm thêm thu nhập". Đến nay, bị cáo Trần Tùng đã khắc phục 5,7 tỷ đồng. Minh Tuệ