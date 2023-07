Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành bị tuyên phạt 3 năm tù treo

Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, bị can Phạm Văn Thành khi đó là Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2021-2026 đã thiếu kiểm tra, giám sát do tin tưởng các thông tin không xác thực và số liệu do Công ty Việt Á đưa ra, đã chấp nhận Việt Á cũng là đơn vị xét nghiệm trên thực tế, nên bị can Thành không chỉ đạo cấp dưới thu thập, đối chiếu triệt để các thông tin xác thực với đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ xét nghiệm và đã làm thủ tục thanh toán vượt số lượng sinh phẩm xét nghiệm.

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Hảo, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thành Định và Đào Thị Kim Dung (Trưởng phòng Y tế) khi thấy việc thanh toán có vướng mắc (chưa có số liệu đối chiếu với Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển) đã không tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND thực hiện mọi biện pháp thu thập, đối chiếu số liệu theo quy định.

Trước khi vụ án bị phát hiện khởi tố, bị can Thành và Bình đã sử dụng tiền cá nhân và nhờ các doanh nghiệp hỗ trợ nộp hơn 18 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả đã xảy ra.

Nguyễn Huệ