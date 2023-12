Cựu nữ giáo viên bị bắt vì thường xuyên tung tin sai sự thật lên mạng xã hội

Cùng với việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở của bị can, tại chỗ lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, một bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác.

Trước đó, Nguyễn Thị Xuyến là giáo viên của Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá). Tại thông báo ngày 7/1/2023 của Trường THCS Ngư Lộc nêu: Căn cứ các quy định và kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022, Trường THCS Ngư Lộc dự kiến đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên Trường THCS Ngư Lộc; thời gian chấm dứt hợp đồng làm việc sau 45 ngày; đề nghị bà Nguyễn Thị Xuyến cung cấp bản sao các quyết định lương, phụ cấp... để làm cơ sở giải quyết chế độ thôi việc theo quy định hiện hành.