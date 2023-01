Cựu Giám đốc Viện Tim Hà Nội "phối hợp ngầm" với doanh nghiệp như thế nào?

Các bị can tại Bệnh viện Tim Hà Nội. (Ảnh: BCA).

Đối với Công ty Kim Hòa Phát, ông Tuấn cũng ký quyết định phê duyệt cho doanh nghiệp này trúng thầu 10 mặt hàng, tổng trị giá hơn 11,5 tỷ đồng. Giống như Hoàng Nga, Kim Hòa Phát cũng ký gửi trước đó 11 stent.

Khi vụ án được điều tra, Bộ Công an đã đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ, tiến hành định giá tài sản đối với các mặt hàng 2 doanh nghiệp trúng thầu. Kết quả cho thấy, có 5 mặt hàng của Công ty Hoàng Nga bị "thổi giá", gây thiệt hại hơn 19,7 tỷ đồng; 1 mặt hàng của Công ty Kim Hòa Phát bị nâng khống giá, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Tiếp tục, đối với 4 gói thầu năm 2017, VKS cáo buộc ông Nguyễn Quang Tuấn cho chủ trương sử dụng trước vật tư của các nhà thầu, không báo cáo Sở Y tế Hà Nội về thực trạng này, chỉ đạo cấp dưới hợp thức việc thanh toán bằng việc xin chủ trương chỉ định thầu rút gọn với lý do cấp bách, áp đơn giá vật tư trúng thầu ấn định theo giá đấu thầu năm 2016 để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

Hành vi của ông Tuấn và các bị can đối với 4 gói chỉ định thầu năm 2017 đã giúp Công ty Hoàng Nga hưởng lợi hơn 27 tỷ đồng, Công ty Kim Hòa Phát hơn 3,4 tỷ đồng. Từ đó, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và quỹ Bảo hiểm xã hội hơn 30,7 tỷ đồng.

Như vậy, trong vụ án này, VKS đánh giá ông Nguyễn Quang Tuấn vai trò chính, là người quyết định, chỉ đạo các bị can từng là cấp dưới can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu trong 5 gói thầu, gây thiệt hại gần 54 tỷ đồng. 11 bị can còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức cho nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trong quá trình điều tra, ông Tuấn và các bị can đã nộp khắc phục hơn 21 tỷ đồng.