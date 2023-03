Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lĩnh 5 năm tù

Đinh Văn Hữu (Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên) đã đến gặp Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) để đặt vấn đề, bày tỏ mong muốn cho công ty trúng hai gói thầu này. Sau đó, bằng các chiêu trò, công ty của Đinh Văn Hữu đã trúng 2 gói thầu.

Toàn cảnh phiên tòa.

Các bị can đã thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại của Nhà nước tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Sau hai lần được tạo điều kiện trúng 2 gói thầu, Đinh Văn Hữu đã đến phòng làm việc của Nguyễn Văn Kiên để biếu tổng số tiền 600 triệu đồng.

Cuối tháng 9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Kiên và các bị can đã nộp khắc phục tổng số tiền 5,9 tỷ đồng.