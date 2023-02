Cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh nhận lại quả 14 tỷ đồng

Về phía mình, bà Nga phân công, chỉ đạo toàn bộ các phòng, ban nhân viên cấp dưới thực hiện quy trình 93 bước, cài cắm "quân xanh" khi dự thầu để đấu thầu rồi trúng thầu.

Theo chỉ đạo của bà Nga, nhân viên Công ty NSJ và các đơn vị tính toán chi phí và lợi nhuận. Sau khi trừ các chi phí, trong đó có cả tiền chi lại quả cho các cá nhân tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh, thì mỗi gói thầu công ty phải đạt lợi nhuận của từ 8% đến 12%.