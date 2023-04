Cứu con khỏi bắt nạt: Trẻ đang hy sinh sự an toàn vì việc học!

Từ sự việc tự vẫn nghi do bị bạo lực, bắt nạt học đường gây bàng hoàng dư luận những ngày qua, chuyên gia giáo dục độc lập Bùi Khánh Nguyên nhấn mạnh đến vai trò của cha mẹ, gia đình trong việc bảo vệ con khi trẻ bị bắt nạt nghiêm trọng.

Ông Nguyên đặt vấn đề: Với học sinh có phải việc học là quan trọng nhất không? Câu trả lời được đưa ra là: "Không!".

Chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên (Ảnh: NVCC).

Theo ông Bùi Khánh Nguyên, với trẻ, quan trọng nhất là sự an toàn, bao gồm an toàn tính mạng, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, nhiều khi cha mẹ lại xác định việc học là mục tiêu sống còn. Định hướng của bố mẹ khiến trẻ em xử lý không đúng thứ tự ưu tiên, dẫn đến việc sẵn sàng hy sinh sự an toàn của bản thân để bảo vệ việc học.

Nhưng rõ ràng, việc học sẽ trở nên vô nghĩa khi sự an toàn và hạnh phúc của các em bị xâm phạm.