Cựu Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nhận quà sinh nhật 1 tỷ đồng từ AIC

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị can do có các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu.

Đây là vụ án tiếp theo liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC).

Trong vụ án, 2 cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh bị cáo buộc có vi phạm trong việc để Công ty Sông Hồng và Công ty AIC trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại 6 bệnh viện huyện, gây thiệt hại 48 tỷ đồng.